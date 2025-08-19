به گزارش خبرنگار مهر، محسن وطنی روز سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گزارش‌های میدانی از وسعت آتش‌سوزی‌های اخیر، اظهار داشت: استان ایلام دارای ۲ میلیون هکتار مساحت است که ۸۷ درصد آن اراضی ملی هستند. از این میزان، ۵۴ درصد جنگل و ۳۳ درصد مرتع و بیابان است.

وی بیان کرد: استان ایلام بالغ بر هزار گونه دارویی شناسایی شده دارد که از اهمیت بالایی برخوردارند.

وی افزود: وجود آفات و امراض، ورود گرد و غبار از کشور عراق و پدیده شوم آتش‌سوزی باعث شده که هر ساله عرصه‌های زیادی از منابع طبیعی دچار خسارات جبران‌ناپذیری شوند.

وطنی با ارائه آماری از حریق‌های اخیر گفت: هم‌اکنون در فصل حریق قرار داریم و تاکنون بالغ بر ۴۴ فقره آتش‌سوزی در سطحی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ هکتار داشته‌ایم که خسارات زیادی به عرصه‌های منابع طبیعی وارد کرده است. هرچند که میزان آتش‌سوزی نسبت به سال گذشته کاهش نسبی داشته است.

جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان ایلام با تأکید بر نقش عوامل انسانی در بروز آتش‌سوزی‌ها اظهار داشت: ۹۵ درصد عواملی که باعث آتش‌سوزی در طبیعت می‌شوند، عامل انسانی است که متأسفانه به صورت عمد یا غیرعمد در عرصه‌های منابع طبیعی رخ می‌دهد. همچنین، به دلیل اختلافات قومی و قبیله‌ای در سطح استان، متأسفانه افرادی هستند که عمداً عرصه‌های منابع طبیعی را دچار حریق می‌کنند.

وی افزود: در سطح استان ایلام، ۹۷ منطقه بحرانی شناسایی کرده‌ایم. این مناطق به دلیل تفرجگاهی بودن یا توپوگرافی خشن، بیشتر در معرض خطر هستند. در مناطق تفرجگاهی، افراد به صورت غیرعمد، آتشی که برای تفریح استفاده می‌کنند را هنگام ترک محل رها کرده و باعث آتش‌سوزی می‌شوند.

وطنی در پاسخ به سؤالی درباره حضور نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق حفاظت‌شده، گفت: هر ساله افرادی به صورت قرقبان به کار گرفته می‌شوند و بیشتر در مناطق بحرانی مستقر می‌شوند. حضور این افراد در کاهش خسارات بسیار مؤثر بوده است. به محض اطلاع از حریق، می‌توانیم سریعاً نیرو به منطقه اعزام کرده و جلوی گسترش آتش را بگیریم.

محسن وطنی در خصوص برنامه‌های احیای مناطق آسیب‌دیده گفت: با توجه به طرح کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور که سهم استان ایلام از آن ۷۲ میلیون اصله در طول چهار سال است، می‌توانیم بخش اعظمی از نهال‌کاری‌ها را به مناطقی که دچار حریق شده‌اند، سوق دهیم تا پوشش منطقه احیا شود.