۱۲۴ مدرسه در استان ایلام در حال ساخت است

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور به صورت وبینار خبر داد و تأکید کرد که عدالت آموزشی در دو حوزه زیرساختی و محتوای آموزشی، اولویت اصلی این نهاد در سال جاری خواهد بود.

زینی‌وند با اشاره به رویکرد کیفیت عدالت برای ایران، برای مدرسه ما، برنامه‌های گسترده‌ای را برای تحقق این هدف در استان ایلام تشریح کرد.

وی افزود: در همین راستا، ۱۲۴ مدرسه در استان در دست برنامه‌ریزی است که از این تعداد، ۶۸ مدرسه سنگی بوده و به پیمانکاران واگذار شده‌اند تا تخریب و بازسازی شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام همچنین به بحث توانمندسازی مدیران و معلمان اشاره کرد و گفت: دوره‌های آمادگی در سطح استان برگزار شده است. در بحث ثبت‌نام دانش‌آموزان، حدود ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان پایه هفتم و ۹۹ درصد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی ثبت‌نام شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین، ۹۸ درصد دانش‌آموزان کتب درسی خود را دریافت کرده یا این کتب در اختیار مراکز آموزشی قرار گرفته است.

وی افزود: ثبت‌نام دوره‌های میان‌پایه نیز در حال انجام است و تا پانزدهم شهریور ماه، ساماندهی نیروی انسانی و نقل و انتقالات به اتمام می‌رسد.