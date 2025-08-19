۲۰۵ مورد بازرسی از مراکز و تجهیزات تفریحی خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از شهربازی‌های بیرجند در ردوز گذشته اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲ دادگاه اعلام جرم در خصوص استانداردسازی وسایل و تجهیزات تفریحی در استان برگزار شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل ۷۵ بازرسی با تحقق ۳۳ درصد برنامه کمی انجام شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تجهیزات و وسایل تفریحی در بوستان‌ها، پارک‌های آبی، زمین‌های بازی و شهربازی‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند و فعالیت آنها بدون تاییدیه استاندارد ممنوع است لذا صاحبان آنها موظف به استانداردسازی تجهیزات هستند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: الزام استاندارد برای تجهیزات بازی شامل سه مرحله ساخت، نصب و بهره‌برداری است که برای دریافت تاییدیه استاندارد باید هر سه مرحله تحت نظارت کارشناسان فنی ذیربط انجام شود.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود که شهرداری‌های استان به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان از فعالیت تجهیزات شهرهای بازی، پارک‌های بازی و زمین‌های بازی که نسبت به دریافت گواهی ایمنی اقدام ننموده‌اند جلوگیری کنند.

بذری گفت: در راستای استاندارد سازی و اجرای آزمون‌های اولیه و ادواری آسانسورهای منصوبه در ساختمان‌های دارای آسانسور، تا نیمه مرداد ماه جاری تعداد ۳۰۹ گواهینامه بازرسی آسانسور در استان با اعتبار یک ساله صادر شده است.

وی با بیان اینکه گواهی استاندارد آسانسور شامل گواهی اولیه و گواهی ادواری ادامه داد: گواهی اولیه استاندارد آسانسور پس از اتمام زمان نصب و راه اندازی انجام می‌شود، به این ترتیب که نماینده استاندارد با حضور در ساختمان مورد نظر، سیستم آسانسور را به لحاظ عملکرد، کارایی و ایمنی بررسی کرده و کنترل می‌کنند