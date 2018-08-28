به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه، محمودرضا نیازی اظهار داشت: در راستای سلامت و ایمنی شهروندان و با دستور دادستان تا زمان دریافت تاییدیه ایمنی تعدادی از تجهیزات تفریحی مستقر در پارک های غربی و شرقی از فعالیت این تجهیزات جلوگیری به عمل آمده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورایعالی استاندارد و به منظور تأمین ایمنی و سلامت همشهریان، اجرای استانداردهای ملی مختص تعیین ویژگی‌های تجهیزات شهربازی‌ها، در سطح کشور اجباری بوده و اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه نیز به منظور تأمین امنیت و سلامت مردم هم‌چون سنوات گذشته، بازرسی از تجهیزات بازی شهربازی، بوستان ها، مهدکودک ها، پارک های بازی، تجهیزات بازی استخر، رستورانها و… را در سراسر استان در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به ﺿﺮورت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ایمنی در شهربازی ها و ارتباط مستقیم آن با سلامت جسمی و روحی کودکان گفت: درحال حاضر تعداد قریب ۵۰ مکان تفریحی شناسایی شده در سطح استان فعالیت می‌کنند، که ۱۶۳ تجهیز بازی در مکان های تفریحی استان شامل شهربازی ها، پارک های محله و زمین های بازی موفق به استانداردسازی و درقافت تاییدیه ایمنی شده‌اند.

نیازی با بیان اینکه هر نقص موجود در دستگاه ‌ها و وسایل تفریحی و بازی می‌تواند خطرآفرین باشد، خاطرنشان کرد: تجهیزات بازی فاقد مجوز استاندارد می تواند منجر به ایجاد حوادث ناخوشایندی برای استفاده کنندگان به ویژه کودکان شوند، لذا تمامی بهره برداران وسایل تفریحی مکلفند که نسبت به حفظ ایمنی شهروندان، خود را مسئول دانسته و به صورت روزانه وسایل بازی موجود در شهربازی ها را کنترل کنند.

وی ادامه داد: بر اساس استاندارد ملی ایران تجهیزات شهربازی باید حداقل دارای مشخصاتی شامل داشتن جعبه کمک‌های اولیه، سیستم اطفاء حریق، داشتن حصار اطراف دستگاه برای هر تجهیز به حداقل ارتفاع یک متر و فاقد میله‌های افقی، داشتن تابلو محدودیت‌های بهره‌برداری برای هر دستگاه، داشتن اپراتور آموزش‌دیده باشد.

این مقام مسئول نصب گواهینامه استاندارد بروی هر دستگاه در دید عموم، داشتن دوربین‌های مداربسته برای هر دستگاه، نصب تجهیزات به سیستم اتصال زمین (مخصوص دستگاه‌های برقی)، تأیید آتش‌نشانی برای تجهیزات شهربازی سرپوشیده، عبور تمامی سیم‌ها و کابل‌های دستگاه از درون لوله‌های محافظ هادی برق را از دیگر مشخصات استاندارد تجهیزات شهربازی برشمرد.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه ضمن درخواست از مردم برای عدم استفاده از وسایل تفریحی فاقد تاییدیه استاندارد گفت: امیدواریم که با تعامل انجام شده با دستگاه های مختلف مانند، دادستان، فرمانداری ها، شهرداری ها و سازمان پارک ها بتوانیم حافظان خوبی در حوزه سلامت و ایمنی مردم استان باشیم.