به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سازمان آتش نشانی شاهرود ضمن اشاره به وقوع تحولات عظیم عمرانی در شهر شاهرود بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در شاهرود سال‌ها است پیگیر آن هستیم، تملک‌هایی است که به بازگشایی مسیر و بازپیرایی شهر کمک شایانی می‌کند.

وی با بیان اینکه آخرین نمونه این تملک‌ها برای بازگشایی های مسیر در شاهرود در خیابان شهید قندی، مفتح و آزادگان که حتی یک خودرو هم در آن عبور نمی‌کرد، انجام شده است، افزود: مهمترین موضوعی که در این زمینه پیگیری شده تملک اداره پست شاهرود و تغییر مکان آن از میدان امام (ره) مهمترین میدان شهر شاهرود است که می‌تواند به بازگشایی مسیر و بازپیرایی یک میدان مدرن و زیبا کمک کند.

تملک ساختمان اداره پشت میدان امام شاهرود

شهردار شاهرود با بیان اینکه سال‌ها است در این مسیر سنگ اندازی هایی صورت می‌گیرد، ابراز کرد: بارها و بارها پیشنهادات و مذاکراتی انجام شد اما همیشه گروهی سنگ اندازی هایی می‌کردند تا اینکه در نهایت طی مذاکره با معاون وزیر و مدیرعامل پست کشور مقرر شده تا بالاخره بعد از سال‌ها این انتقال صورت گیرد و ما بتوانیم در کنار تأمین منافع پست، میدان امام شاهرود را بازگشایی و مسیر را برای مردم زیباسازی و بازپیرایی کنیم.

احمدی با بیان اینکه در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در شاهرود رخ داده که برای مثال می‌توان به تقاطع سه سطحی میدان ولایت اشاره کرد، گفت: با تملک چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع گاراژ توکل که سال‌ها به صورت محوطه‌ای خاکی افتاده بود، ایستگاه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و پارکینگ بزرگ طبقاتی شهرداری با امکانات خوب به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مجموعه شامل ترمینال اتوبوسرانی و تاکسی رانی به استعداد ۱۰ خط توقفگاهی است، ابراز کرد: در طبقه اول و بام این مجموعه امکان پارک برای ۲۴۰ خودرو نیز پیش بینی شده است همچنین این مجموعه پنج باب مغازه تجاری، نمازخانه، باشگاه و… خواهد داشت و فاز اول آن آذرماه و فاز نهایی آن دهه فجر به بهره برداری می‌رسد همچنین باید گفت که این زیرساخت مهم برای شاهرود دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

راه اندازی پارکینگ‌های مرکز شهر

شهردار شاهرود همچنین با بیان اینکه مجموعه ستاره شرق نیز دارای سه طبقه پارکینگ است و در نتیجه وجود این پارکینگ‌ها در کنار جمع‌آوری و ساماندهی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها از میدان جمهوری می‌تواند سبب اتفاقات خوبی در شهر شاهرود شود، ابراز کرد: اتفاق خوب دیگری که در شهرداری شاهرود رخ داده ایجاد ۲۵ میدان و بازپیرایی ۲۱ میدان دیگر و رفع نقاط خطرناک و حادثه خیز است همچنین باید گفت در سال‌های اخیر ۶۵ دوربرگردان ایمن فقط در شهر شاهرود اجرای شده است.

احمدی با بیان اینکه مرکز مانیتورینگ شهرداری شاهرود هم اکنون با ۱۰۵ دوربین مجهزترین مرکز استان و حتی قابل قیاس با کلان شهرها است، گفت: تکمیل و بهره برداری از تقاطع سه سطحی ولایت، تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، احداث کمربندی غربی موسوم به پیامبر اعظم (ص)، احداث میادین و معابر و تعریض و بازگشایی مسیرها و… از جمله طرح‌های عمرانی خوبی است که در سال‌های اخیر در شاهرود اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه امروز در شهر شاهرود هر محله یک پارک اختصاصی دارد، افزود: آماده سازی معابر مجموعه ۱۳۸ هکتاری خاوران شاهرود، اجرای ۱۸۰ کیلومتر جدول گذاری جدید و اصلاح هندسی معابر، نوسازی ۱۱ اتوبوس و خرید ده اتوبوس دیگر برای خدمت رسانی در حوزه اتوبوسرانی شهر شاهرود و همچنین خرید هشت دستگاه ماشین آتش نشانی جدید، راه اندازی ایستگاه شماره پنج آتش نشانی شاهرود و.... در زمره دیگر اقدامات صورت گرفته در مجموعه شهرداری شاهرود است.

افزایش سرانه فضای سبز

شهردار شاهرود در ادامه به راه اندازی دو اداره و واحد مهم دیگر در شهرداری شاهرود خبر داد و گفت: شهرداری شاهرود توانسته سال گذشته و امسال دو واحد شامل واحد پسماند و واحد بازآفرینی و عمران شهرداری شاهرود را راه اندازی کند که گامی اساسی و مهم در حوزه مدیریت شهری، مدیریت پسماندهای شهری و همچنین عمران و آبادانی شاهرود است.

احمدی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضای سبز، توضیح داد: سرانه فضای سبز مردم شاهرود از ۱۴.۵ متر مربع به ازای هر نفر در سال‌های اخیر به ۱۷.۵ متر مربع به ازای هر نفر افزایش پیدا کرده است همچنین ۲۷۰ کیلومتر سامانه آبیاری نوین شهری در پنج سال اخیر در مجموعه شهر شاهرود راه اندازی شده تا بتوانیم دو اقدام مهم را صورت دهیم نخست آب‌های موجود را حفظ کنیم و دوم در مصرف بهینه آب در کنار توسعه فضای سبز، اهتمام داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کانال‌ها و مسیرهای مرتبط با جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی و همچنین بهسازی کانال‌هایی که از قبل بودند از دیگر اقدامات شهرداری شاهرود در سال‌های اخیر است، افزود: سابقاً با کوچک‌ترین باران، در نقاط مختلف شهر شاهد تجمع آب‌های روان بودیم که این اتفاق امروز به حداقل خودش رسیده است.

افتخار آفرینی آتش نشانان

شهرداری شاهرود همچنین از موفقیت آتش نشانان شاهرودی در ایران و دنیا هم خبر داد و گفت: تیم آتش نشانی شاهرود در مسابقات ورزشی المپیاد آتش نشانان کشور در دو سال اخیر توانسته رتبه‌های اول و دوم کشور را کسب کند و بعد از اعزام به مسابقات جهانی ترکیه شاهد افتخار آفرینی آتش نشانان شاهرودی به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت‌ها بودیم و این تیم توانست رتبه ششم جهان را کسب کند.

احمدی همچنین از خریداری و تجهیز هشت دستگاه ماشین آتش نشانی برای مجموعه امداد و نجات شهرداری شاهرود خبر داد و ابراز کرد: راه اندازی ایستگاه جدید شماره پنج که برای کاهش زمان حضور آتش نشانان به هسته مرکزی شهر شاهرود با توجه به مسائلی مانند ترافیک بسیار حساس و حیاتی بود، از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر در مجموعه شهر شاهرود است.

وی در خاتمه ضمن انتقاد از وجود برخی نگاه‌های فردی و عدم وجود همگرایی در بین مسئولان شهر شاهرود افزود: امیدواریم خبرنگاران و رسانه‌ها که آخرین امید ما برای همگرایی در شهر شاهرود هستند بتوانند با قلم تأثیرگذار خود کاری کنند که مجموعه همه مدیران در شاهرود به سمت همگرایی حرکت کنند.