کلیات طرح ترافیک ویژه نوروز در انزلی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای ترافیک شهرستان که عصر یک شنبه برگزار شد، با تصویب کلیات طرح ترافیک ویژه نوروز در شهر انزلی، برضرورت کاهش تراکم ترافیک انزلی به ویژه درایام حضور گردشگران تاکید شد.

در این جلسه دبیرشورای ترافیک شهرستان و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری با اشاره به جلب رضایت اکثریت مردم ازاجرای طرح ترافیک نوروز ۹۳ اظهار داشت: بهسازی خط کشی ها وبه ویژه خطوط جدا کننده، توجه به تابلوهای راهنمایی وهدایت گر و نصب آنها دراماکن مناسب از جمله مواردی است که در کاهش تراکم ترافیک و پیشگیری از بروز حوادث تاثیر گذار است.

غلامرضا رحیمی در ادامه به اهمیت استفاده از بخش قابل بهره برداری کمربندی و محدوده خیابان باهنر و همچنین مدیریت مسیر زیر پل انزلی با وجود مشاغل موجود درآن، نصب چراغ های راهنما و جداکننده ها درنقاط لازم و درنظر گرفتن مکانهای مناسب برای پارکینگ وتسهیل حرکت ناوگان حمل ونقل عمومی در روانسازی ترافیک شهراشاره کرد.

رییس کمسیون حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شه رنیز دراین جلسه گفت: طرح ترافیک نوروزی امسال با محوریت کاهش تراکم ترافیک، سهولت فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی وکاهش زمان عملیات امداد ونجات؛ با نگاهی به طرح ترافیک نوروز سال ۹۳ و تلاش درراستای رفع نواقص آن تنظیم شده است.

سعید آفتابی حسین افزود: با پیش بینی افزایش حضورگردشگران درنوروز ۹۴، حساسیت اجرای طرح ترافیک نوروز یبیشتراز نوروز ۹۳ خواهد بود.

رییس شورای اسلامی شهرانزلی نیز دراین جلسه بیان کرد: دراجرای طرح ترافیک نوروزی باید نفع عموم مردم درنظرگرفته شود.

محمدرضا بدیعی فر ادامه داد: فراهم کردن امکان ارائه خدمات مناسب ازسوی ناوگان حمل ونقل عمومی از وظایف ماست.

نماینده پلیس راهور انزلی نیز یادآور شد: درطی سالهای اخیر زمان اوج ترافیک شهر به تدریج از حدود ساعت ۸ شب به ۵ عصر رسیده است.

محمدرضا کاوه افزود: با توجه به مشکلات ترافیکی شهر، می توان درصورت کسب نتایج مثبت ازاجرای طرح ترافیک نوروزی، درطول سال نیز از این طرح های ترافیکی استفاده کرد.

داوود میرزایی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی انزلی نیز با اشاره به آمادگی ۷ دستگاه مینی بوس برای کمک به حمل ونقل عمومی شهر درایام نوروز اعلام کرد: ۱۹ تا ۲۰ دستگاه اتوبوس خط واحد در حال حاضر دربندر انزلی مشغول فعالیت است که ازاین تعداد ۱۲ دستگاه متعلق به بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی انزلی نیز درجلسه شورای ترافیک شهرستان از رضایت رانندگان تاکسی در راستای اجرای طرح ترافیک نوروز ۹۳خبرداد.

مهدی خلیلی افزود: تردد روان ناوگان حمل ونقل عمومی موجب رضایت رانندگان و شهروندانی است که ازاین وسایل بهره مند می شوند.