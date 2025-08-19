به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی نمایندگان منتخب سازمانهای مردمنهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد (ملی و استانی) با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور برگزار شد.
مؤمنی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: یکی از ویژگیهای این جنگ اخیر انسجام ملی بود. در این شرایط بسیاری از تشکلها در موضوع همبستگی ملی فعال بودند.
وی افزود: وزارت کشور بیشتر به عنوان یک وزرات خانه سیاسی و امنیتی شناختن میشود. اما رویکرد ما این است که حوزههای اجتماعی و اقتصادی هم تقویت شود. لذا این موضوع یکی از اولویتهای ما است به گونهای که پدیدههای اجتماعی را با رویکرد اجتماعی ببینیم نه رویکرد امنیتی.
وی در ادامه بیان کرد: دستگاههای دولتی بیشتر تمایل دارند که تشکلها با نگاه دولتی اداره شوند و اصطلاحاً به NGO تبدیل شوند. اما نهادهای مردمی هم توقع دارند که دولت صرفاً بستر ساز باشند. ما نباید احساس کنیم که این تشکلها یکی از نهادها و زیر مجموعه دولت هستند. تشکلهای مردمی ساز و کار خودشان را دارند و نباید ذیل ساختار رسمی دولتی قرار گیرد.
مؤمنی با اشاره با اینکه تشکلها هم نباید متکی بر منابع و ساز و کارهای دولتی باشند گفت: هم بخش دولتی باید نگاهش را تغییر دهد و هم تشکلهای مردمی نباید به منابع دولتی متکی باشند. اگر بخواهند از منابع دولتی استفاده کنند ناچار هستند که با ساز و کارهای دولتی کنار بیایند.
وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: فرایند تصویب قانون طولانی است و باید در جای خود پیگیری شود. قانون به صورت مداوم نیاز به ترمیم و به روز شدن دارد. آن بخشی که با آئین نامه دولتی تسهیل میشود را تشکلها به ما برسانند تا بتوانیم در هیئت وزیران تا تصویب شدن قانون بتواند آئین نامهای برای آن تصویب کند.
وی افزود: دولت باید بستر فراهم کند موانع رفع و فرصت برابر ایجاد کند. دولت نباید تصدیگری در تشکلهای مردم نهاد داشته باشد.
وی با خانه سمنها و تأسیس آن در نقاط مختلف کشور ابراز موافقت کرد و گفت: باید این خانه سمنها در مراکز استانها ایجاد شود. نمایندگان تشکلها هم بر اساس قانون میتوانند در شوراهای مختلف شرکت کنند. حداقل باید در شورای اجتماعی یا شورای برنامه ریزی حضور داشته باشند.
مؤمنی در ادامه نشست گفت: ما به یک سامانه جامع نیاز داریم که همه تشکلها در آن حضور داشته باشند تا سمنهای از فعالیت هم مطلع شده و اطلاعات لازم را کسب کنند و علاوه بر آن ایجاد رقابت کنند. در واقع این سامانه میتواند نسخه مجاری خانه سمنها باشد. در این سامانه هر تشکیل کد مربوط به خود را دارد و دیگران از فعالیتها مطلع میشوند.
