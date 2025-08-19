کردستان نیازمند پشتیبانی برای تبدیل شدن به قطب نوآوری غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی صبح سه شنبه در نشست معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های فناور استان اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های نوپا الزامی است و برای این منظور بیش از ۷۷۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که می‌تواند زمینه اشتغال بیش از ۱۶۰ نفر را فراهم کند.

وی با اشاره به تمرکز فعالیت‌ها در حوزه ICT افزود: این موضوع هم نقطه قوت و هم ضعف محسوب می‌شود و لازم است حمایت‌ها به سایر حوزه‌های فناورانه نیز گسترش یابد.

مطالبه تفویض اختیار به استان

رئیس پارک علم و فناوری کردستان تصریح کرد: فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح ملی طولانی است و با توجه به وجود کارگزاران توانمند در استان، تفویض اختیار این ارزیابی می‌تواند رشد شرکت‌ها را تسریع کند.

محمدی خاطرنشان کرد: امکان صادرات محصولات فناورانه به اقلیم کردستان عراق فراهم شده و یک شرکت دانش‌بنیان استان برای نخستین بار در غرب کشور موفق به اخذ مجوز صادرات به این اقلیم شده است.

به گفته وی، ایجاد پایگاه صادراتی و تأمین هزینه‌های بازاریابی از مطالبات جدی شرکت‌هاست.

ایجاد مزرعه GPU و توسعه هوش مصنوعی

وی گفت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها، ایجاد مزرعه GPU با همکاری معاونت فناوری است و با توجه به اینکه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان جزو ۱۲ شرکت مسئول پیگیری طرح ملی هوش مصنوعی در کشور است، استان ظرفیت ویژه‌ای در این زمینه دارد.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان به توانمندی استان در صنایع خلاق از جمله انیمیشن و گیم اشاره کرد و افزود: برخی شرکت‌ها در این حوزه با غول‌های فناوری همچون مایکروسافت همکاری داشته‌اند.

وی خواستار ایجاد فضای مناسب برای صنایع خلاق و رفع مشکل کمبود فضای فیزیکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان شد.