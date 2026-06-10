سفر استاندار سلیمانیه فرصتی برای معرفی فناوری کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته علم و فناوری ویژه برنامه‌ریزی سفر استاندار سلیمانیه عراق و هیأت همراه به استان کرمانشاه، ظهر چهارشنبه به میزبانی پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران مراکز رشد، رؤسای پارک‌های علم و فناوری و جمعی از مسئولان حوزه فناوری برگزار شد، راهکارهای معرفی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان استان به هیأت عراقی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تشکیل کمیته علم و فناوری در پی دستور استاندار کرمانشاه برای ایجاد سه کمیته تخصصی در حوزه‌های علم و فناوری، گردشگری و اقتصادی انجام شده و دبیرخانه این کمیته نیز در پارک علم و فناوری کرمانشاه مستقر شده است.

حاضران در جلسه درباره نحوه برنامه‌ریزی بازدیدهای تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه میان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق تبادل نظر کردند و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای گسترش تعاملات دوجانبه تأکید شد.

در ادامه، ظرفیت‌ها و محصولات فناورانه استان در سه حوزه کشاورزی، صنعت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دسته‌بندی شد و برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری نشست‌های تخصصی پیش از سفر و در حاشیه بازدید هیأت سلیمانیه مورد بررسی قرار گرفت.

دعوت از رؤسای دانشگاه‌های سلیمانیه برای حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی میان مراکز دانشگاهی دو طرف از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهادهایی از جمله برگزاری فن‌بازار مشترک میان استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق، تهیه کاتالوگ‌های چندزبانه برای معرفی توانمندی‌های فناورانه استان و برگزاری رویدادهای مشترک سالانه در حوزه فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه کرمانشاه به عنوان هاب منطقه‌ای صادرات به عراق و توسعه تعاملات فناورانه و اقتصادی با اقلیم کردستان تأکید کردند.