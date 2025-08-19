به گزارش خبرنگار مهر، با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و محمد نوذری استاندار قزوین صبح سه شنبه تصفیهخانه فاضلاب شهر آبیک بهطور رسمی افتتاح شد.
این پروژه زیرساختی با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز و با سرمایهگذاری بالغ بر ۹۴۵ میلیارد تومان احداث شده است.
بهرهبرداری از این تصفیهخانه نقش مهمی در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.
وزیر نیرو در مراسم افتتاح این پروژه، بر اهمیت توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب در شهرهای در حال رشد تأکید کرد و اجرای چنین طرحهایی را گامی مؤثر در راستای حفظ منابع طبیعی و ارتقای خدمات شهری دانست.
