به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست بررسی پروژه های آب و فاضلاب استان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های فاضلاب، به پایین بودن ضریب بهره‌مندی استان از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از مشکلات زیست‌محیطی مهم اشاره کرد.

یونسی رستمی گفت: میانگین بهره‌مندی از خدمات فاضلاب در کشور حدود ۵۷ درصد است و این شاخص در مازندران تنها ۲۳ درصد است که نیاز به اقدامات فوری را دوچندان می‌کند.

وی افزود: حدود ۸۲ درصد آب شرب استان از منابع آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و حفاظت از این منابع ارزشمند، اولویت اصلی برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان است.

استاندار مازندران تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فاضلاب یکی از اقدامات کلیدی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی است.

یونسی رستمی درباره تأمین منابع مالی پروژه‌ها بیان کرد: برای تکمیل پروژه‌های فاضلاب استان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با حمایت‌های صورت‌گرفته، موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اعطای ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶ قانون الحاق دریافت شد.

استاندار مازندران گفت: این تسهیلات صرف ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب بابلسر از ۶ هزار مترمکعب به ۱۶ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خواهد شد و با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۸۵ هزار نفر از جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات مطلوب‌تر جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار خواهند گرفت.

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک ملی اشاره کرد و افزود: این پروژه هم‌اکنون در مرحله پرداخت تسهیلات به پیمانکار توسط بانک ملی استان قرار دارد و نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی خواهد داشت.