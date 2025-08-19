به گزارش خبرنگار مهر، سهراب امیری نژاد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم از برنامه‌های هفته دولت است و در این راستا اهتمام می‌ورزیم.

وی افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، علاوه بر افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در هفته دولت، میز خدمت با حضور استاندار و فرمانداران در مرکز استان و تمام مراکز شهرستان‌های استان برپا می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر خاطر نشان کرد: استاندار بوشهر در نخستین جمعه هفته دولت، ضمن شرکت در نماز جمعه مرکز استان، با حضور در میز خدمت، به مطالبات شهروندان پاسخ خواهد داد.

امیری نژاد تصریح کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان نیز در میز خدمت مرکز استان در کنار استاندار، نسبت به رفع دغدغه‌های مردم اقدام می‌کنند.

وی یادآور شد: در شهرستان‌های استان نیز، فرمانداران با همراهی رؤسای ادارات شهرستانی، در میز خدمت حضور یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم اهتمام دارند.

مدیرکل حوزه استاندار بوشهر بیان کرد: استاندار بوشهر بر تکریم مردم تأکید دارد و میز خدمت نیز در راستای احترام به مردم و تلاش برای کاهش مشکلات جامعه است.