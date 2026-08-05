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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تأکید معاون استاندار بوشهر بر روایت مؤثر خدمات در هفته دولت

تأکید معاون استاندار بوشهر بر روایت مؤثر خدمات در هفته دولت

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری برنامه‌های هفته دولت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه برگزاری آیین‌های افتتاح پروژه‌ها، اظهار کرد: برنامه‌های هفته دولت باید با رویکردی نو، جذاب و اثرگذار و با هدف تبیین خدمات دولت برای مردم طراحی و اجرا شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه فرمانداران محور اصلی برگزاری برنامه‌های هفته دولت در شهرستان‌ها هستند، افزود: مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت مراسم افتتاح طرح‌ها بر عهده فرمانداران است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر همکاری لازم را با فرمانداری‌ها داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ ساختار اداره کشور، تداوم خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از معیشت جامعه در شرایط جنگ تحمیلی یک‌سال گذشته و همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی، دستاوردی بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: این موفقیت مرهون رویکرد وفاق ملی، انسجام و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و ایستادگی مردم در صحنه است؛ موضوعی که موجب شد روند خدمت‌رسانی دولت بدون وقفه ادامه یابد و اهداف دشمن محقق نشود.

جهانیان با انتقاد از ضعف ارتباط برخی مدیران اجرایی با رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارفرمایان پروژه‌ها باید ارتباطی مستمر، هدفمند و مؤثر با رسانه‌ها داشته باشند و شخصاً بر روند اطلاع‌رسانی و تولید محتوای رسانه‌ای نظارت کنند تا دستاوردهای دولت، که در واقع دستاوردهای نظام است، به‌درستی برای افکار عمومی تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان از ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها پس از پایان هفته دولت خبر داد و گفت: فرمانداران و مدیرانی که با برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و استفاده مؤثر از توان رسانه‌های محلی و استانی، خدمات دولت را به بهترین شکل به مردم معرفی کنند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6908759

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