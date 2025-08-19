سن شایع آلودگی کودکان با شپش سر ۳ تا ۱۲ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شبانکاره صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شپش سر یک نوع انگل است که ظاهری خرچنگ مانند داشته و طول آن حدود ۲ تا ۴ میلی‌متر است.

متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان ضمن اشاره به روش تولید مثل این انگل اضافه داشت: شپش ماده روزانه ۳ الی ۱۰ تخم روی میزبان انسانی بر جای می‌گذارد، اما این تخم‌ها یا رشک‌ها به مو یا فیبرهای لباس می‌چسبند ولی مستقیماً به بدن انسان نچسبیده‌اند.

وی تصریح کرد: شایع‌ترین روش انتقال شپش سر، تماس سربه‌سر بوده و علامت اصلی آلودگی به شپش سر خارش است.

متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان افزود: از موارد دیگری که باعث انتقال شپش سر می‌شود استفاده از برس، شانه و حوله مشترک در بین کودکان است.

شبانکاره در خصوص روش درمان نیز گفت: برای درمان شپش سر از داروهای مانند مالاتیون استفاده می‌شود و در ایران بیشتر کرم پرمترین مورد استفاده قرارمی گیرد.

وی درمان قطعی شپش سر را درمان کلیه اعضای خانواده عنوان داشت و اظهار کرد: لباس‌ها، وسایل خواب و کلیه مواردی که به نحوی با بدن در تماس بوده بایستی با آب خیلی داغ شسته و ضدعفونی شود.

متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان در خصوص محافظت بهتر از کودکان در برابر شپش سر گفت: کودکان گل‌های زیبای زندگی و امانت‌هایی هستند که به ما سپرده شده‌اند، لذا مراقبت بهینه از آنها وظیفه تمامی خانواده‌ها بوده و پس از درمان اولیه، کودکان می‌توانند به جامعه برگردند و در مدرسه ادامه تحصیل دهند.