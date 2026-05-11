استاندار بوشهر: فرمانداران با دقت بر بازار نظارت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست با فرمانداران استان با بیان اینکه همه تلاش دولت چهاردهم برای کاهش مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصادی و بازار است، افزود: در سطح استان بوشهر و شهرستان‌ها نیز ما موظف هستیم در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم گام برداریم.

استاندار بوشهر بر لزوم رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید با دقت و حساسیت، بر بازار نظارت داشته باشند و از گران‌فروشی و کم‌فروشی جلوگیری کنند تا از نارضایتی مردم پیشگیری شود.

لزوم تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار

وی بر لزوم تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار در شهرستان‌ها تاکید کرد و یادآور شد: پروژه‌هایی که مورد مطالبه مردم قرار دارند باید در زمان مناسب، تکمیل شوند.



زارع تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان و پیش بینی کم آبی، برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت منابع و مصارف بهینه آب در شهرستان‌ها انجام شود تا مردم در تامین آب شرب دچار مشکل نشوند.

وی اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های حوزه آب یک اولویت است و فرمانداران باید نظارت دقیق و کاملی بر حسن اجرای پروژه‌های این بخش داشته باشند.

تاکید بر برپایی میز خدمت و ملاقات های عمومی



استاندار بوشهر یادآور شد: برپایی میز خدمت در شهرستان‌ها و همچنین ملاقات‌های عمومی با مردم به منظور شنیدن مشکلات و دغدغه‌های شهروندان باید توسط فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای ادارات، با برنامه‌ریزی مناسب، انجام شود.



زارع بیان کرد: در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، میزان ترخیص کالاهای اساسی در استان، سه برابر قبل بود و اجازه ندادیم خللی در خدمات‌رسانی به مردم انجام شود، اکنون نیز همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف هستند نهایت تلاش خود را برای ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات به مردم به کار گیرند.