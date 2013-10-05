به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند در نشست با فرمانداران و مدیران ستادی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم فعالیت شبانه‌روزی برای خدمات‌رسانی بیشتر به مردم اظهار داشت: از روز اول بنا را بر این گذاشتیم که به عنوان انسان‌های تکلیف‌گرا که خود را مدیون مردم و انقلاب می‌دانیم برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنیم و هیچ زمانی نباید روند خدمات‌رسانی به مردم کند شود.

وی افزود: در تمام ایام هفته و حتی روزهای تعطیل نیز نباید خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود و همانگونه که عبادت تعطیل‌بردار نیست، کار و فعالیت برای مردم و خدمت به مردم نیز تعطیل‌بردار نیست.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تا زمانی که تکلیف بر گردن مسئولان است حتی یک لحظه نیز نباید کم‌کاری و سستی به خرج دهند و باید کاری کنیم که مشکلات مردم در تمام حوزه‌ها به حداقل برسد.

حسنوند با گرامیداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همه باید با روحیه دوران دفاع مقدس و با ایثار و فداکاری برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنیم و هیچ فرصتی را نباید هدر دهیم.

در استان بوشهر رکود جای خود را به تحرک و نشاط کاری بدهد

وی اضافه کرد: در استان بوشهر باید بی‌برنامگی جای خود را به برنامه‌ریزی و رکود جای خود را به تحرک و نشاط کاری بدهد و همه مسئولان باید با سرعت هر چه تمام‌تر و با انرژی مضاعف برای رشد و اعتلای استان گام بردارند.

استاندار بوشهر تاکید کرد: استانداری محور حرکت و برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات استان است و البته استانداری فقط محدود به استاندار نیست و معاونین استاندار، مدیران ستادی، فرمانداران و بخشداران و ... را نیز شامل می‌شود و انتظار داریم همه مدیران و مسئولان با جان و دل و با همه ظرفیت در خدمت به مردم بکوشند.

حسنوند بیان کرد: استان بوشهر از ویژگی‌های منحصربفردی برخوردار است و بخش مهمی از اقتصاد و درآمد کشور بستگی به این استان دارد و باید برای پیشرفت استان و رضایتمندی مردم اهتمام بیشتری داشته باشیم.

فرمانداران باید به تمام شهرها و روستاهای تابعه سرکشی کنند

وی ابراز داشت: فرمانداران باید به تمام شهرها و روستاهای تابعه سرکشی کنند و با مشکلات و معضلات موجود آشنا شوند تا بتوانند در رفع مشکلات تلاش کنند و هیچ مسئولی نباید سستی و کم‌کاری داشته باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به تزریق بودجه به دستگاه‌های مختلف گفت: استان بوشهر در جذب اعتبارات و تزریق به دستگاه‌ها از استان‌های پیشتاز است و انتظار داریم این اعتبارات سریعا به سیستم اجرایی و پروژه‌ها تزریق شود.

حسنوند بر لزوم ارتباط مدیران با مرکز تاکید کرد و افزود: همه مسئولان استان باید ارتباط بیشتری با مرکز داشته باشند و مسایل استان را به دولت انتقال دهند تا در رفع مشکلات و تامین اعتبارات به موفقیت بیشتری برسیم.

وی اضافه کرد: شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های در دست اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه تمام از اولویت‌های اساسی در استان است.