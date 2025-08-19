قهرمان اورژانس مرگ را به زانو درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید وحید صالحی، تکنسین اورژانس با ۲۰ سال سابقه خدمت، مردی است که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم ایستاده است. ۱۴ سال از زندگی حرفه‌ای و کاری او در مناطق فوق‌محروم و عشایر نشین چهارمحال و بختیاری سپری شد؛ جایی که با حوادثی چون خرس‌گرفتگی، سقوط در دره‌ها، گلوله‌خوردگی و زایمان‌های ناگهانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. او نه تنها در خط مقدم امدادرسانی حاضر بود، بلکه در مدارس ابتدایی نیز به کودکان، آموزش کمک‌های اولیه و امدادرسانی می‌داد.

روزگار اما برای او بی امتحان نمانده است؛ در دوران کرونا، سکته قلبی را تجربه کرد و با این حال همچنان با جان و دل در مسیر نجات جان دیگران باقی ماند و گام برمی‌دارد.

شبی که حادثه‌ای جانکاه در جاده رقم خورد، صالحی پس از تعویض شیفت، در حال بازگشت از خانه مادرزنش به خانه بود. مسافت ۳۰ کیلومتری در مسیر اصلی خوزستان، شلمزار به شهرکرد را می‌پیمود که ساعت ۱:۲۷ بامداد، در پیچ شمس‌آباد حادثه رخ داد. جاده دوطرفه بود و ناگهان یک خودروی سورن با سرعت زیاد به لاین مخالف رفت و به پژو ۴۰۵ کوبید. شدت برخورد به اندازه‌ای بود که هر دو خودرو متلاشی شدند.

صالحی همراه همسر، سه فرزند و خواهر همسرش در خودرو حضور داشت، پرتابه‌های ناشی از برخورد، به خودروی آن‌ها هم اصابت کرد، او با هوشیاری خودرو را به خاکی کشاند. همان‌جا بود که حس انسان‌دوستی و سال‌ها تجربه‌اش در نجات جان‌ها دوباره زنده شد. بی‌درنگ پیاده شد و همراه پسر ۱۷ ساله‌اش به سمت خودروها دوید.

با کمک مردم مسیر را ایمن کرد، نور تلفن‌های همراه و نورافکن یک تریلی، صحنه تاریک جاده را روشن کرد. صالحی با مدیریت صحنه و تقسیم کار، گروهی از حاضران را به تیم امدادرسانی تبدیل کرد و از آن‌ها خواست گوش‌به‌فرمان باشند و همه توانشان را برای نجات به کار گیرند.

ابتدا به سراغ راننده سورن رفت؛ مردی که تنها سرنشین خودرو و سرش بین فرمان گیر کرده بود. شیشه عقب خودرو را شکستند، سرش را صاف کردند و او را بیرون کشیدند. روغن موتور روی سر راننده ریخته بود و همین کار را برای بیرون آوردنش آسان‌تر کرد، اما او بیهوش بود و در حال خفگی. صالحی در همان لحظه عملیات احیا را آغاز کرد و جانش را بازگرداند.

سپس به سراغ پژو ۴۰۵ رفتند، صحنه‌ای دلخراش انتظارشان را می‌کشید. راننده خودرو به عقب پرتاب شده و روی همسر و مادرش افتاده بود. مادر و پسر بر اثر بریدگی گردن و قطع نخاع جان باخته بودند، زن که زیر آن‌ها گرفتار شده بود، به دلیل خفگی در حال جان‌دادن بود. صالحی توانست او را از مرگ نجات دهد و با عملیات احیا به زندگی برگرداند. در همان خودرو پسربچه‌ای نیز زیر داشبورد گیر کرده بود. با شکستن شیشه جلو، او را بیرون کشیدند و دوباره این تکنسین با احیا، جان کودک را هم از مرگ نجات داد.

دقایقی بعد تیم اورژانس به صحنه رسید و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کرد؛ اما همه می‌دانستند که اگر آن چند دقیقه طلایی نبود و صالحی به موقع وارد عمل نمی‌شد، دست‌کم پنج نفر جانشان را از دست می‌دادند.

این تکنسین اورژانس، در حالی که خارج از شیفت کاری بود و در کنار خانواده‌ای که حتی از دیدن خون وحشت داشتند، مأموریتی انسانی و خطیر را به انجام رساند. خانواده‌اش که سال‌ها شاهد سختی‌های کار او بودند، حالا نگاهشان تغییر کرده؛ او برایشان قهرمانی است که نه فقط در لباس فرم، که حتی در لباس سفر و مرخصی هم نجات‌بخش جان‌ها است. خانواده قربانیان این حادثه هم، در سوگ از دست‌دادن عزیزانشان، باز هم او را قهرمان می‌خوانند؛ چرا که بخشی از خانواده‌شان به لطف دستان این تکنسین دوباره به زندگی بازگشتند.

وحید صالحی، تکنسین اورژانس ۱۱۵، از مردم می‌خواهد، هنگام مواجهه با چنین رخدادهایی قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنند، از دست زدن به کارهای بیهوده بپرهیزند، اگر کسی در خودرو محبوس بود، تقسیم کار کنند. ابتدا با آتش‌نشانی و هلال‌احمر تماس بگیرند و همزمان با ۱۱۵ و ۱۱۰؛ چون این عملیات‌ها نیاز به تجهیزات برنده دارد.