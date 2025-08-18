  1. سلامت
متخصص تغذیه: چای جایگزین آب نیست

یک متخصص تغذیه گفت: بهترین مایع برای حفظ سلامت بدن، آب است و چای، به ویژه اگر پررنگ و همراه با قند مصرف شود، نه‌تنها جایگزین مناسبی برای آب نیست، بلکه می‌تواند باعث دفع آب از بدن شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هادی، در برنامه «فراسو» رادیو سلامت درباره مصرف زیاد چای توسط سالمندان، افزود: ما توصیه می‌کنیم که بهترین و اصلی‌ترین مایع برای بدن، آب است. چای نیز جزو مایعات محسوب می‌شود، اما باید با رعایت نکاتی مصرف شود.

وی ادامه داد: چای پررنگ، به‌ویژه اگر با چند حبه قند همراه باشد، حاوی مقدار زیادی کافئین است که به‌عنوان دیورتیک عمل کرده و باعث دفع آب از بدن می‌شود.

هادی با بیان اینکه مصرف زیاد چای می‌تواند بدن را دهیدراته کند، افزود: در سالمندان، کم‌آبی بدن می‌تواند علائم گوارشی و عمومی ایجاد کند. بنابراین توصیه می‌شود اگر فردی روزانه پنج لیوان چای می‌نوشد، آن را به دو تا سه لیوان کاهش دهد و چای را به‌صورت کم‌رنگ، ولرم و کم‌شکر مصرف کند.

این متخصص تغذیه اظهارکرد: هرچه چای پررنگ‌تر باشد، میزان کافئین آن بیشتر است و آب بدن را بیشتر تخلیه می‌کند. به همین دلیل، در سالمندان که نیاز بیشتری به حفظ آب بدن دارند، مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد و چای تنها به‌صورت متعادل و کنترل‌شده نوشیده شود.

حبیب احسنی پور

