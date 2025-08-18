متخصص تغذیه: چای جایگزین آب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هادی، در برنامه «فراسو» رادیو سلامت درباره مصرف زیاد چای توسط سالمندان، افزود: ما توصیه میکنیم که بهترین و اصلیترین مایع برای بدن، آب است. چای نیز جزو مایعات محسوب میشود، اما باید با رعایت نکاتی مصرف شود.
وی ادامه داد: چای پررنگ، بهویژه اگر با چند حبه قند همراه باشد، حاوی مقدار زیادی کافئین است که بهعنوان دیورتیک عمل کرده و باعث دفع آب از بدن میشود.
هادی با بیان اینکه مصرف زیاد چای میتواند بدن را دهیدراته کند، افزود: در سالمندان، کمآبی بدن میتواند علائم گوارشی و عمومی ایجاد کند. بنابراین توصیه میشود اگر فردی روزانه پنج لیوان چای مینوشد، آن را به دو تا سه لیوان کاهش دهد و چای را بهصورت کمرنگ، ولرم و کمشکر مصرف کند.
این متخصص تغذیه اظهارکرد: هرچه چای پررنگتر باشد، میزان کافئین آن بیشتر است و آب بدن را بیشتر تخلیه میکند. به همین دلیل، در سالمندان که نیاز بیشتری به حفظ آب بدن دارند، مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد و چای تنها بهصورت متعادل و کنترلشده نوشیده شود.
نظر شما