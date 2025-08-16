  1. سلامت
انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین حسینی از ایلام به تهران

رئیس سازمان اورژانس کشور از انتقال هوایی ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی اربعین از ایلام به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، اعلام کرد: با همکاری مشترک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ مصدوم حوادث ترافیکی مرتبط با مراسم اربعین حسینی از ایلام به تهران منتقل شدند.

وی اظهار داشت: این اقدام در راستای ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به زائران و مصدومان انجام شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری نزدیک سازمان اورژانس کشور و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های اورژانس، با هواپیمای مخصوص به تهران اعزام شدند تا روند درمانی پیشرفته خود را در مراکز بیمارستانی ادامه دهند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران اورژانس و پشتیبانی ارزشمند نیروی هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت زائران اربعین در اولویت کاری ماست و تمام توان سازمان برای ارائه خدمات به موقع و مؤثر به کار گرفته شده است.

