شعرهای کتاب «زنگ آمار» توسط رحماندوست انتخاب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زنگ آمار» سروده معصوم معصوم‌زاده شامل ۱۹ عنوان شعر در مورد نیازهای نوجوانان بوده که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

معصوم معصوم‌زاده، شعرهای کتاب «زنگ آمار» را متنوع و درباره نیازها و دغدغه‌های نوجوانان دانست و گفت: سعی کردم شعرها به گونه‌ای باشد که نوجوانان گرایش خوبی نسبت به آن‌ها داشته باشند.

معصوم‌زاده با بیان این‌که موضوع شعرهای «زنگ آمار» در مورد علایق و نیازهای نوجوانان است، عنوان کرد: پنج شعر این کتاب با محوریت محیط زیست است.

وی افزود: شعرهای کتاب «زنگ آمار» در دو سال سروده و توسط استاد مصطفی رحماندوست انتخاب شده است.

این شاعر با بیان این‌که نوجوانان خیلی زیاد طالب شعر نیستند، گفت: بر این اساس سعی کردم شعرها به‌گونه‌ای باشد که نوجوانان خوش‌شان بیاید و گرایش خوبی نسبت به این شعرها داشته باشند.

وی افزود: سعی کردم به نوعی دغدغه نوجوانان را در اشعار بیان کنم. به عنوان مثال در شعری با عنوان «زنگ آمار»، حسرت و آرزوی نوجوانی درباره رنگ سبزچشم‌ها بیان شده است.

از معصوم‌زاده پیش‌تر کتاب «جنگل» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده که با استقبال خوبی مواجه و نامزد جشنواره شعر فجر برگزیده جشنواره رشد و نامزد قلم زرین شده است.

کتاب «زنگ آمار» با تصویرگری میترا یزدانی‌فر در شمارگان ۲ هزار نسخه برای گروه سنی نوجوان (۱۵+) با قیمت ۹۰ هزار تومان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و روانه بازار کتاب شده است.