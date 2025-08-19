به گزارش خبرنگار مهر، محفل شعر آئینی «بارگه غریب» در سوگ رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) با حضور شاعران برجسته کشور برگزار می‌شود.

در این محفل شعر آئینی شاعرانی چون ساعد باقری، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، علی داودی، قربان ولیئی، سعید بیابانکی، غلامرضا طریقی، رضا اسماعیلی، محمد رمضانی فرخانی، فاطمه سالاروند، حسنا محمدزاده، محمدجواد آسمان و زهیر توکلی حضور داشته و شعرخوانی می‌کنند.

مراسم یادشده، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به نشانی تهران بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید ذاکری پلاک ۹ برگزار می‌شود.