اعضای جنبش فتح به قاچاق کالا روی آورده اند/بازداشت یک مقام تشکیلات خودگردان به سبب قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی رژیم اسرائیل امروز گفت : مسئولان اسرائیلی دو هزار دستگاه گوشی تلفن همراه را از خودروی "روحی فتوح" رئیس سابق مجلس قانونگذاری فلسطین کشف و ضبط کردند.

روحی فتوح همچنین سرپرستی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین پس از مرگ مشکوک یاسرعرفات رئیس پیشین این تشکیلات را از نوامبر سال 2004 تا 2005 میلادی برعهده داشت و عضو جنبش فتح است. وی هم اکنون یکی از دستیاران نزدیک ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به شمار می رود.

پیتر لیرنر سخنگوی اداره نظامی رژیم اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت: خودروی روحی فتوح که یک شخصیت مهم به شمار می رود؛ بازرسی و از آن دو هزار دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.



وی افزود: فتوح پیش از آزادی مورد بازجویی قرار گرفت و ما مسئله امکان خارج کردن وی از جرگه شخصیتهای مهم فلسطینی را که آزادی تردد بیشتری دارند، بررسی خواهیم کرد.