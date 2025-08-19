  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

حمایت قضایی از تولیدکنندگان در برابر قطعی برق

حمایت قضایی از تولیدکنندگان در برابر قطعی برق

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید، گفت مدیریت توزیع برق استان باید برنامه قطعی‌ها را به صورت دقیق و در زمان مقرر اعلام کند تا صنایع دچار مشکل نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح سه شنبه در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: رفع موانع تولید در صدر توجهات دستگاه قضائی مازندران قرار دارد و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مسائل حقوقی است که با راه‌اندازی شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر می‌توان روند رسیدگی را کوتاه‌تر و دغدغه‌های صاحبان صنایع را کاهش داد.

در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز بر اهمیت استمرار چنین جلساتی تأکید کرد و گفت شناسایی موضوعات کلان اقتصادی و پیگیری آن‌ها به صورت منظم می‌تواند موجب رفع انسدادها و تسهیل فعالیت‌های تولیدی شود.

علی‌اکبر عالیشاه افزود: مسئولان اجرایی موظفند ضمن حضور در این نشست‌ها پاسخگوی عملکرد خود باشند تا جریانی هدفمند برای حل مشکلات اقتصادی استان شکل گیرد.

وی ستاد اقتصاد مقاومتی را مرجع اصلی طرح و بررسی مشکلات تولیدکنندگان معرفی کرد و یادآور شد که معیشت بسیاری از مردم وابسته به رونق فعالیت فعالان اقتصادی است و همین امر ضرورت برگزاری نشست‌های کاربردی و مسئله‌محور را دوچندان می‌کند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به ظرفیت‌های خاص استان در حوزه کشاورزی تأکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید برنج و مرکبات کشور باید در سیاست‌گذاری و تعیین قیمت این محصولات نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی همچنین کمبود زیرساخت‌های اقتصادی را از چالش‌های اساسی استان دانست و افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی را راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی برشمرد.

کد خبر 6564750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها