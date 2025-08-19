حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر، اظهار داشت: دهه آخر صفر از جایگاه ویژهای در فرهنگ دینی مردم برخوردار است و به همین منظور مجموعهای از برنامههای مذهبی، فرهنگی و تبلیغی در سطح شهرستان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اهمیت تبیین سیره اهل بیت (ع) در این ایام افزود: برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانیهای بصیرتی، تجمعات هیئات مذهبی و اعزام مبلغین به مساجد و روستاها از جمله برنامههایی است که در دهه آخر صفر در بیجار اجرا میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه توجه به نسل جوان در اولویت برنامهها قرار دارد، گفت: نشستهای جوانان، حلقههای معرفتی و جلسات پرسش و پاسخ در مدارس و دانشگاهها پیشبینی شده است.
جمادیان در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم بزرگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور گسترده مردم و هیئات مذهبی در سطح شهر و روستاهای بیجار برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها ترویج معارف اهل بیت (ع) و تقویت روحیه همبستگی و وحدت دینی در جامعه است.
