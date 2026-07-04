اعزام زائران بیجاری برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار کرد: سهمیه شهرستان بیجار برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید ۱۵۰ نفر تعیین شده است که این افراد با شش دستگاه اتوبوس به محل برگزاری مراسم اعزام می‌شوند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای اعزام زائران با همکاری سپاه پاسداران و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا این مراسم با نظم و برنامه‌ریزی مناسب برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده پس از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، بیان کرد: با هماهنگی و همفکری فرماندار شهرستان، مراسم بزرگداشت رهبر شهید در بیجار نیز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم شام غریبان و آیین‌های بزرگداشت در یکی از مساجد شهرستان از جمله برنامه‌هایی است که برای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید پیش‌بینی شده و زمان دقیق آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جمادیان خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید از شب گذشته در شهرستان آغاز شده و تا زمان برگزاری مراسم اصلی و پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از مردم شهرستان بیجار دعوت کرد با حضور گسترده در آیین‌های پیش‌بینی شده، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید به نمایش بگذارند.