جایگاه ۱۱۵ هزار دلاری بیت کوین از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بازه ۱۱۵ هزار دلاری را هم از دست داد و هم اکنون با قیمت ۱۱۴ هزار و ۹۲۳ دلار معامله می‌شود.

با احتساب کاهش ۰.۴۴ درصدی امروز قیمت بیت کوین ارزش بازار این ارز مجازی به ۲.۹ تریلیون دلار افت کرده است.

اتریوم هم در معاملات امروز منفی بود و ۰.۷۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و ۴ هزار ۲۳۲ دلار دست به دست می‌شود.

برخلاف بیت کوین و اتریوم، ریپل به عنوان سومین ارز بازار ۱.۱۶ درصد رشد کرد و ۳ دلار و ۱ سنت خرید و فروش می‌شود.

افت دوج کوین اما بیش از دیگر ارزهای مطرح بازار بود به گونه‌ای که ۲.۳ درصد منفی شد و به ۰.۲۱۷ دلار رسید.

به طور کلی ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی در معاملات امروز ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و به ۳.۸۸ تریلیون دلار عقب نشینی کرد. در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۱۷۷ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۸ درصد بیشتر بوده است. از این میزان پول ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۳ درصد هم اتریوم بوده است.