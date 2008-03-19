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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۰

باغ موزه نادری گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: پس از ماهها تعمیرات باغ موزه نادری برای استقبال از گردشگران نوروزی شهر مقدس مشهد آماده و باز گشایی شد.

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باغ موزه نادری که بر اساس طرح نوین بهسازی مورد بازنگری و تعمیرات در فضاهای داخلی موزه قرار گرفته بود امروز بر روی گردشگران بازگشایی شد.

وی خاطرنشان کرد: تغیرات معماری و دکوراسیون باغ موزه نادری شامل تغییرات ویترینها، نور پردازی و چیدمان اشیاء موزه به لحاظ محتوایی است.

مکرمی فر گفت: درچیدمان محتوایی موزه سعی شده آثار تاریخی مرتبط با دوره افشاریه به نمایش گذاشته شود و شخصیت محوری، نادر شاه افشار است که به عنوان سرسلسله افشاریه و عامل تحولات تاریخی در آن زمان مد نظر است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی  وگردشگری خراسان رضوی اظهار داشت: در کنار تالار نمایش اشیاء ، تالار نمایش فیلم نیز در نظر گرفته شده است تا بازدید کنندگان بتوانند از طریق نمایش تصاویر با تاریخ دوره افشاریه آشنا شوند.

مکرمی عنوان کرد: اشیاء عتیقه باغ موزه نادر شامل ابزار آلات جنگی ، زین و برگ و یراق آلات اسب و تابلو های نقاشیب نفیس مینیاتور ، کتب خطی ، البسه و پوشاک رزمی نظامیان دوره افشاریه می باشد که همگی تصویری زنده از تاریخ آن دوران را برای بازدید کنندگان مجسم می نماید.

وی افزود: بازپیرایی فضای سبز و طراحی مبلمان موزه و تجهیز سیستم حفاظت الکترونیک نیز از دیگر مواردی بود که در طول این مدت مورد بازنگری و ترمیم قرار گرفت .

موزه نادری از شش ماه قبل تعطیل بود ولی مجموعه آرامگاه نادری در مدت بهسازی باز بوده است.

کد مطلب 656483

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