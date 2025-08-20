  1. دین و اندیشه
شرایط شرکت در آزمون مسابقه «غدیر تا اربعین» اعلام شد

مؤسسه مهد قرآن کریم زمان برگزاری مرحله کتبی آزمون مسابقه "غدیر تا اربعین" را روزهای چهارم و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مهد قرآن کریم زمان برگزاری مرحله کتبی آزمون مسابقه "غدیر تا اربعین" را برای کسانی که قبلاً در این مسابقه ثبت نام کرده اند، روزهای چهارم و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی از طریق لینک mqjy.ir/ghadir/exam.php اعلام کرد و زمان مرحله شفاهی بعد از اعلام نتایج مرحله کتبی اطلاع رسانی خواهد شد .

مسابقه غدیر تا اربعین با موضوع حفظ ۴۰ حدیث و آیه با موضوع فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شرکت عموم علاقمندان از سوی مؤسسه کشوری مهد قرآن طراحی و اجرا شده است.

در پایان مسابقه به برگزیدگان به قید قرعه پلاک طلا و یک جایزه ویژه سیصد میلیون ریالی اهدا می‌شود.

