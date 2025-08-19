  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در اصفهان روز شنبه اول شهریور

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با وجود تعطیلی ادارات در روز شنبه اول شهریورماه، شعب کشیک بانک‌ها طبق برنامه تعیین‌شده فعال بوده و خدمات بانکی به شهروندان ارائه خواهند داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران و به منظور مدیریت شرایط خاص جوی و افزایش دما در روزهای اخیر، روز شنبه اول شهریورماه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل اعلام شده است.

وی افزود: با وجود این تعطیلی، برای تسهیل امور ضروری شهروندان و جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، شعب کشیک بانک‌ها طبق برنامه ابلاغی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان فعال خواهند بود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در روز تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، خدمات موردنیاز خود را از طریق این شعب کشیک دریافت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی در خصوص شعب فعال به‌صورت رسمی از سوی بانک‌ها و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها انجام خواهد شد تا مردم بتوانند بدون مشکل به خدمات دسترسی داشته باشند.

