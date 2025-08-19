کاهش ۴.۱ درصدی نزاع طی سه ماهه نخست امسال در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سه ماهه نخست امسال هزار و ۵۲۵ نفر برای تشکیل پرونده با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد پرونده‌ها هزار و ۵۹۰ مورد بود، کاهش ۴.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از این تعداد هزار و ۳۵ نفر مرد و ۴۹۰ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از این تعداد مراجعه ۴۱۳ نفر در فروردین ماه، ۵۹۵ نفر در اردیبهشت ماه و ۵۱۷ نفر مربوط به مراجعین در خردادماه بوده است.

وی ابراز کرد: از پرونده‌های تشکیل شده با موضوع نزاع، ۸۶۳ نفر بویراحمد، ۳۵۳ نفر کهگیلویه، ۱۸۷ نفر گچساران، ۵۴ نفر دنا، ۴۵ نفر بهمئی و ۲۳ نفر باشت مورد معاینه قرار گرفته‌اند.

امینی این کاهش را نشان‌دهنده تأثیر برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی در سطح استان دانست و بر ضرورت تداوم این اقدامات تأکید کرد.