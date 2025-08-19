کشف ۱۰ تُن شکر خارج از شبکه توزیع درنجف آباد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت کلانتری ۱۵ این فرماندهی حین گشت زنی هدفمند وموثر خود به یک دستگاه کامیون در حال تخلیه کیسه‌های شکر در یک انبارمشکوک و برای بررسی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۱۰ تن شکر بدون مجوز و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.