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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

پیش‌بینی کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در همدان

پیش‌بینی کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از تداوم هوای گرم در امروز و فردا خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه روند کاهشی دما در استان آغاز خواهد شد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان گفت: تا پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود اما به دلیل جریان‌های شرقی در ساعاتی از شبانه‌روز به‌ویژه در بخش‌های نیمه‌شرقی استان پدیده غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به ثبات نسبی دما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزود: از فردا شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دمای بیشینه در استان خواهیم بود و این روند کاهشی تا نیمه اول هفته آینده ادامه می‌یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: ایستگاه فرودگاه همدان دمای ۱۷ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است و شهرستان بهار با ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و کبودرآهنگ، اسدآباد و قهاوند با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 6888873

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