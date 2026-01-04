۲۶ دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی دامغان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل توزیع برق استان سمنان از اجرای عملیات هدفمند، هماهنگ با همکاری مراجع ذی ربط و نیروی انتظامی در دامغان خبر داد و ابراز داشت: این عملیات جمع آوری شبکه استخراج غیر قانونی رمز ارز در شهرک صنعتی دامغان بوده است.

وی ادامه داد: نیروهای توزیع برق دامغان متوجه مورد مشکوک در یک واحد صنعتی این شهرستان شده و موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گرفت لذا از شهرک صنعتی با هماهنگی قضائی بازدید به عمل آمد.

مدیرکل توزیع برق استان سمنان از کشف ۲۶ دستگاه ماینر غیر مجاز در این واحد صنعتی خبر داد و اظهار داشت: وجود ۱۱ دستگاه پاور ماینر غیر مجاز دیگر کشفیات این پرونده بود.

پاک طینت وجود رمز ارز را تهدید جدی برای پایداری شبکه برق دانست و تصریح کرد: این اقدام باعث آسیب به تجهیزات شبکه و تحمیل خسارت به بیت المال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مماشاتی با متخلفان در این زمینه وجود ندارد، افزود: با سو استفاده کنندگان زیر ساخت‌های حیاتی کردم برخورد قاطع و قانونی می‌شود.