۷۷ دستگاه ماینر غیر مجاز در گرمسار و آرادان جمع آوری شد

علی محمد رئیسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماینرهای غیرمجاز به دلیل مصرف برق زیاد می‌توانند باعث قطعی و اختلال در شبکه توزیع برق شوند، ابراز داشت: برای جلوگیری از آسیب و ایجاد خسارت به شبکه با ماینر های غیر مجاز برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ۵۸ دستگاه ماینر مازاد از پروانه بهره برداری از یک واحد فارم واقع در شهرک صنعتی گرمسار جمع آوری شدند، افزود: متخلفان شناسایی شده و پرونده‌های تعزیراتی برای آنها تشکیل شده است.

مدیر دفتر حراست توزیع نیروی برق استان سمنان با بیان اینکه طی مأموریت دیگری تعداد ۱۹ دستگاه ماینر غیر مجاز در کارگاه رشته بری روستای داور آباد گرمسار جمع آوری شدند، ابراز داشت: با استفاده کنندگان ماینرهای غیر مجاز برخورد قانونی انجام گرفته است.

رئیسیان با بیان اینکه فعالیت مدام و شبانه روزی این ماینرها می‌تواند باعث ناترازی تولید و مصرف برق کشور شود، تصریح کرد: ماینر با ایجاد بار اضافی بر روی شبکه و بروز خاموشی‌های ناخواسته برای سایر مشترکان باعث آسیب به وسایل برقی می‌شود.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق شماره تلفن ۳۳۴۳۹۲۷۲ به دفتر حراست شرکت توزیع برق و یا شماره پیامک ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.