به گزارش خبرگزاری مهر، اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در سخنانی که در رسانه اجتماعی خود در ایکس منتشر کرد، گفت: در زمان و عصر پرچالشی زندگی می‌کنیم. جنگ روسیه علیه اوکراین کماکان ادامه دارد. می‌بینیم که روسیه در حال آزمایش اراده ما است؛ بنابراین زمانی است که باید اضطرار و فوریت خاصی را برای پرداختن به چنین چالش‌هایی مورد توجه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص ادامه داد: بنابراین در نشست شورای اتحادیه اروپا که در کپنهاگ امروز برگزار می‌شود قصد داریم ۲ موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، یکی موضوع دفاع بوده و دیگری مسئله اوکراین است. در خصوص اوکراین اگر همه موافق باشند که کی یف خط مقدم دفاع ما است، ما باید حمایت‌های نظامی مان از اوکراین را تشدید کنیم.

اورزلا فون درلاین گفت: به همین دلیل است که امروز ۴ میلیارد یورو برای اوکراین اختصاص خواهیم داد، ۲ میلیون دلار آن در خصوص پهپادها سرمایه‌گذاری خواهد شد. باید فشارها بر روسیه را افزایش دهیم. به همین دلیل است که پیشنهاد وام غرامت برای اوکراین بر مبنای دارایی‌های بلوکه شده روسیه را ارائه کردم. ما دارایی‌های روسیه را مصادره نمی‌کنیم، بلکه از آن به اوکراین قرض خواهیم داد. اگر روسیه غرامت پرداخت کند اوکراین باید این وام را بازگرداند.