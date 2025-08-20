به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با همتای اردنی خود در مسکو با اشاره به تحولات اوکراین گفت: ماجراجویی‌هایی از سوی اروپا وجود دارد که بحران اوکراین را طولانی‌تر خواهد کرد.

لاوروف در ادامه افزود: گفتگو با دولت آمریکا در مورد یافتن یک راه حل عادلانه و پایدار در اوکراین بسیار مفید بود. این در حالی است که ما هیچ دیپلماسی از کشورهای اروپایی، چه در بحران اوکراین و چه در بحران‌های خاورمیانه نمی‌بینیم.

وی تصریح کرد: ما در حال تلاش برای رسیدگی به علل واقعی بحران اوکراین هستیم.

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: ما برخلاف دولت ترامپ هیچ گونه ایده واقعی از رهبران اروپایی برای پایان دادن به بحران اوکراین نشنیده ایم.

سرگئی لاوروف در بخشی از سخنانش همچنین تأیید کرد که پوتین آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات مستقیم با اوکراین اعلام کرده است.