  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی

استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که در مخفیگاه خود با استفاده از ۹ دستگاه ماینر اقدام به استخراج غیرقانونی رمز ارز کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان بدون مجوزدستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، تیم عملیات کلانتری ۱۱۷ جوادیه با استفاده از شیوه‌های پلیسی یک واحد مسکونی که اقدام به استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتال می‌نمودند را شناسایی کردند..

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی و با رعایت حقوق شهروندی وارد منزل مورد نظر شده و تعداد ۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ صادقی پور افزود: دو متهم این پرونده پس از شناسایی و دستگیری به جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی، به مقام قضائی معرفی شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده رفت و آمد و موارد مشکوک مشابه و هرگونه ارتکاب جرم از سوی خاطیان، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6565090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها