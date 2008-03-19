اولین رسیدگی به پرونده پروازهای مخفی"سیا" در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "آنسا" از ایتالیا، قاضی "اسکار ماگی" رئیس دادگاهی در شهر میلان، دستور

ازسرگیری تحقیق درباره پروازهای مخفی سیا در ایتالیا را صادر کرد.

این قاضی ایتالیایی در ژوئن گذشته به دلیل آنکه دادگاه قانون اساسی ایتالیا از روی عمد این نکته، که ماموران امنیتی این کشور قوانین امنیتی این کشور را نادیده گرفته اند، رسیدگی به این پرونده را لغو کرده بود.

این پرونده مربوط به همکاری برخی از دستگاه های امنیتی ایتالیا با سازمان سیا در ربودن یک امام جماعت با نام "ابو عمر" و انتقال وی به شهری در خارج از قاهره در مصر است.

این برای اولین بار است که دادگاهی در اروپا به پرونده پروازهای مخفی سیا رسیدگی می کند.

بحث انتقال مظنونان تروریستی از فرودگاههای کشورهای اروپایی به آمریکا یا یک کشورسوم شدیدا مورد انتقاد مردم اروپا قرار گرفته است .

یادآور می شود، آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را برانگیخت.

دولتهای اروپایی ، آمریکا را تحت فشار قرار داده اند تا توضیحاتی درباره پرواز هواپیمای حامل زندانیان سیا در اروپا ارائه دهد.

سیا، بدون توجه به قوانین بین المللی و قوانین ملی کشورها همچنان از بزرگترین سازمانهای ناقض حقوق بشر است که هزاران مظنون به انجام عملیات تروریستی را درسراسر جهان درزندانهای مخفیانه و بدون محاکمه عادلانه، مورد شکنجه قرار داده است.

پیش از این نیز شورای اروپا، در گزارش جداگانه ای، گزارشهایی حاکی از عملیات مخفی و سری "سیا" در کشورهای مختلف جهان در دستگیری، بازجویی، شکنجه و انتقال متهمان خارجی به بازداشتگاههای تحت نظارت آمریکا را تایید کرده بود.

عفو بین الملل نیز با استناد به گزارشهای شورای اروپا، خواستار پیگیری نقش دولتهای حامی آمریکا در پنهان سازی و همدستی با این قبیل اقدامات ضد بشری و غیرقانونی و سوء‌استفاده این کشورها از مسائل امنیتی درنقض حقوق بشر شده بود.