سومین نشست کمیته تخصصی ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست تخصصی مشورتی کمیته ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی، با حضور نماینده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و نمایندگان معاونت‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با هدف هم افزایی در تدقیق نتایج طرح‌های ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی استان‌ها برگزار شد، نماینده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار توضیحاتی را در خصوص رویکرد طرح‌های مذکور و کارکردهای نتایج آنها ارائه دادند.

در ادامه هر یک از حاضران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص طرح‌های مذکور پرداختند و سوالاتی در ارتباط با نحوه بکارگیری نتایج در زمینه کاری خود و چگونگی مشارکت در تأمین داده‌های پایه‌ای که به عنوان ورودی مدل‌ها به کار رفته‌اند مطرح کردند.

بر اساس مصوبات این نشست مقرر شد، نمایندگان معاونت‌های تخصصی سازمان، امکان تأمین هر یک داده‌های مورد نیاز جهت برآورد خروجی‌های مورد انتظار را در معاونت مربوطه بررسی و موارد احتمالی را در قالبی که توسط دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست استعلام خواهد شد ارسال کنند.