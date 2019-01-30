ضرورت بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی از خلیج فارس و موضوعات حقوقی مرتبط با آن با حضور پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی، نمایندگان وزارت امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و مدیران وکارشناسان سازمان محیط زیست درمحل سالن اجتماعات معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست برگزار شد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از مطالعه اثرات و خسارات زیست محیطی احداث جزایر مصنوعی و خشک کردن دریا در خلیج فارس با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS سخن گفت و بر اهمیت تشکیل کمیته ملی بررسی حوادث و ارزیابی خسارات محیط زیست دریایی تاکید کرد.

وی هم افزایی بین تمامی ذینفعان برای عملیاتی کردن ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس را ضروری دانست و در ادامه گزارش جامعی از مطالعه انجام شده در خصوص بررسی اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی به محیط زیست خلیج فارس در طی سال ۱۳۸۷ ارائه کرد.

فعال کردن کمیته ملی بررسی حوادث و ارزیابی خسارات محیط زیست دریایی و ایجاد زیرکمیته خاص به منظور پیگیری تولید مستندات و پشتوانه علمی کافی برای شناسایی اثرات زیست محیطی خشک کردن دریا و جزیره سازی در این جلسه مطرح شد.

پیشنهاد برای ایجاد مناطق به ویژه حساس دریایی در خلیج فارس به منظور تامین مسیرهای جدید حمل و نقل های دریایی از دیگر موضوعات مطروح در این نشست بود.

پیشنهاد پروتکل جدید برای کنوانسیون کویت با موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت ها با ماهیت فرامرزی از دیگر نتایج این نشست بود.

هدف از برگزاری این نشست همکاری دستگاه ها برای تامین پشتوانه های علمی کافی به منظور ارزیابی دقیق اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر محیط زیست دریایی خلیج فارس بود.