نقش بنادر پاکستان در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالساده نیسی، در نشست با تجار و فعالان اقتصادی در اتاق تهران، با معرفی ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان بهمنظور توسعه همکاریهای تجاری دو کشور، گفت: تمرکز بر رفع موانع زیرساختی، فعال کردن کریدور ترانزیتی، توسعه فعالیت بازارچههای مرزی و استفاده از سازِکار تهاتر در شرایط فعلی، ستونهای اصلی نقشه راه تجاری ایران و پاکستان برای افزایش تجارت دوجانبه تا سطح ۱۰ میلیارد دلار است.
مدیرکل آسیا و شبه قاره هند پاکستان را بازار خوبی برای کالاها و محصولات ایرانی دانست و افزود: به نظر میرسد بنادر پاکستان این ظرفیت را دارند که بتوانند در صادرات مجدد کالاهای ایرانی به سایر کشورها، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از سایر کشورها نقش و همکاری داشته باشد.
نیسی در ادامه بر لزوم متنوع سازی مسیرهای تجاری و نگاه به پاکستان بهعنوان هاب تامین کالاهای اساسی و موارد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید کردند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به الزامات ژئوپلیتیکی منطقه و فرصتهای مغفول اقتصادی میان دو کشور، گفت: تعمیق روابط ایران و پاکستان دیگر یک انتخاب دیپلماتیک صرف نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی در راستای افزایش سطح تابآوری اقتصادی تبدیل شده است و میتواند مبنای شکلگیری فصل جدیدی از همکاریهای پایدار میان دو کشور باشد.
نیسی همچنین، در شرایط فعلی پیشنهاد ایجاد یک شرکت حملونقل مشترک را بهعنوان راهکاری کوتاهمدت برای کاهش هزینهها و موانع لجستیکی جهت انتقال کانتینرهای تخلیه شده در کراچی مطرح و خواستار مشارکت و همفکری فعالین اقتصادی در این حوزهها شدند.
مدیرکل آسیا و شبه قاره هند در پایان ضمن اشاره به چالشهای عملیاتی همکاری اقتصادی بین دو کشور از جمله تحریمها، نبود روابط بانکی مستقیم و گسترش تجارت غیررسمی، راهکارهایی مانند تهاتر کالا، استفاده از ارزهای محلی، تمرکز بر بخشهای غیرتحریمی و فعالسازی شرکتهای کوچک و متوسط را برای عبور از مشکلات پیشنهاد داد.
