میلاد زنیدپور از تیم ملی فوتبال خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه شب گذشته از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان بر روی نام سه بازیکن به نام عباس آقایی ، پژمان نوری و حنیف عمران زاده خط قرمز کشیده شد، عصر امروز نیز با تصمیم علی دایی نام میلاد زنیدپور بازیکن تیم فوتبال سایپا از فهرست بازیکنان اعزامی به کویت کنار گذاشته شد تا تیم ملی با 23 بازیکن راهی بحرین شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز دوم فروردین ماه در دیداری تدارکاتی در منامه به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین خواهد رفت و پس از آن روز هفتم فروردین ماه در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت.