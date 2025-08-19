به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری بعد از ظهر سه شنبه با حضور در سی و هشتمین اجلاس ترکیبی رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در محل مجتمع خدمات رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه مدارس می‌بایست برای شروع سال تحصیلی جدید خود را آماده کنند، ابراز داشت: کمبود و نقص‌ها باید مطرح و قبل از شروع سال تحصیلی تهیه شوند.

وی با بیان اینکه مدارس استان سمنان باید برای شروع سال تحصیلی فضا سازی مناسبی نیز انجام دهند، افزود: این اقدام فضای آموزشی را برای دانش آموزان به ویژه رده‌های پایین‌تر جذاب‌تر خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اجرای موفق پروژه مهر در استان سمنان نیازمند همراهی دستگاه‌ها و اولیا دانش آموزان است، ابراز داشت: خوشبختانه این مهم در استان سمنان به خوبی مهیا شده است.

آقابراری بابیان اینکه نیروهای آموزشی باید سامان دهی شوند، تصریح کرد: انتظار می‌رود که فرایند ثبت نام دانش آموزان نیز در استان سمنان تسهیل شود.

وی افزود: از تمامی دست‌اندرکاران آموزش و پرورش در خواست می‌شود تا با همکاری و همدلی بیشتر، زمینه را برای تحصیل باکیفیت دانش‌آموزان فراهم کنند.

به گزارش مهر، پروژه مهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، هرساله با هدف آماده‌سازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و بهبود کیفیت فضای آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.