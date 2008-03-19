سایپا مستحق کسب این پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی پس از برتری 2 بر صفرش مقابل الوصل امارات با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه انقلاب کرج گفت: تیم ما امروز بازی خوب و هماهنگی را به نمایش گذاشت. بازیکنان خواسته های کادر فنی را به خوبی اجرا کردند و در طول بازی کمتر شاهد ناهماهنگی به ویژه در خط دفاعی بودیم . فکر می کنم تنها یک بار مرتکب اشتباه شدیم که در آن یک مورد نیز حریف به نتیجه نرسید.

وی سایپا را مستحق برتری مقابل الوصل امارات خواند و گفت: امروز تیم برتر میدان بودیم و پیروزی حق ما بود. علاوه بر دو گلی که به ثمر رساندیم در چندین مورد صاحب شانس های گلزنی شدیم. فکر می کنم اگر از آن موقعیت ها استفاده می کردیم با بیش از دو گل به پیروزی می رسیدیم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سایپا، الوصل را حریفی حرفه ای خواند و گفت: الوصل یکی از تیم های خوب امارات است اما امروز به نحوی بازی کردیم که توانستیم کارایی این تیم را بگیریم. امروز مزد زحمت خود را گرفتیم و شایسته پیروزی با دو گل بودیم.

وی با اشاره به انگیزه تیمش برای پیروزی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما در هر بازی برای برد به میدان می رویم. در بازی گذشته مقابل الکویت هم شایسته پیروزی بودیم اما با بد شانسی موقعیت پیروزی را از دست دادیم.

سیدجلال حسینی که در بازی امروز بارها از پشت محوطه جریمه تیم فوتبال الوصل اقدام به شوت زنی کرده بود در خصوص این مسئله گفت: الوصل رو به عقب بازی می کرد و من فرصت نفوذ پیدا می کردم . به همین خاطر آقای دایی خواسته بود به محوطه جریمه حریف نزدیک شوم و شوت زنی کنم.