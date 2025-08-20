  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۸

مهار آتش سوزی در بازار صادقیه تبریز

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از مهار آتش سوزی در بازار صادقیه تبریز خبر داد.

