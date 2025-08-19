نیازمند برنامه ریزی دقیق برای حفظ نیروی انسانی نخبه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اصلاحات استان اصفهان با تأکید بر رفتار مسالمتآمیز مردم ایران در مواجهه با چالشهای اخیر، گفت: مردم با متانت، صبر و آرامش برخورد کردند و هیچگونه اقدام منفی و نیز کمبود کالا یا بحران ایجاد نشد.
وی حضور ایران در مذاکرات بینالمللی با وجود بی اعتمادی تاریخی نسبت به آمریکا را عاملی برای مشروعیت داخلی و خارجی کشور دانست و افزود: ما مذاکره کردیم و وسط مذاکره طرف مقابل جنگ را شروع کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به نقش، دکتر پزشکیان، در ایجاد آرامش اجتماعی اشاره کرد و گفت: راستگویی و صداقت ایشان تأثیر مثبتی در جامعه داشت و مردم با وحدت و همبستگی حرکت کردند.
وی در ادامه به واکنش مردم و نخبگان نسبت به تحولات اخیر پرداخته و تأکید کرد: در حوادث اخیر مرزبندی مشخصی بین طرفداران حمله نظامی و حامیان اقتدار ایران شکل گرفت و نیز نقش نیروهای نظامی و عملیات موشکی ایران در وادار کردن طرف مقابل به درخواست آتشبس بسیار تأثیرگذار بود.
حضرتی در بخش دیگری از این اظهارات، به برنامهریزی دولت برای مقابله با تحریمهای حداکثری آمریکا اشاره کرد و گفت: آمادگی کامل برای مدیریت بحرانهای احتمالی داریم و اقدامات سریع دولت در تأمین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت حملونقل نیز از جمله مواردی است که بهعنوان عوامل موفقیت در کنترل وضعیت کشور مطرح شده است.
وی از برخی جریانهای سیاسی داخلی که بهجای حفظ وحدت ملی، به ایجاد اختلاف و تشدید تنشها دامن میزنند انتقاد کرد و گفت: در هرحال طرح اختلافافکنی بهضرر کشور است.
وی در ادامه صحبتهای خود با موضوع عدالت آموزشی و توسعه ملی، بیان کرد: اگر آموزش و پرورش اصلاح نشود، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه خواهیم شد.
حضرتی با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی، اظهار کرد: امسال شاهد رشد چشمگیر مدالآوری دانشآموزان بودیم، اما متأسفانه اکثر این استعدادها جذب کشورهای خارجی میشوند و این یک هشدار جدی است که باید برای حفظ نیروی انسانی نخبه برنامهریزی کنیم.
این چهره سیاسی از برنامههای دقیق توسعه دریا محور در منطقه مکران خبر داد و گفت: برای نخستین بار، با مجوز مقام معظم رهبری، از مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده میشود تا زیرساختهای حمل و نقل، شهرکهای صنعتی و راهآهن به صورت جامع پیش برود.
وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور حاضر است برای حل مسائل کشور حتی محبوبیت خود را از دست بدهد، گفت: در دورههای گذشته، برخی ترجیح میدادند برای حفظ رأی، اصلاحات را به تأخیر بیندازند، اما دکتر پزشکیان معتقد است باید مشکلات را همین امروز حل کرد، حتی اگر به قیمت کاهش محبوبیت باشد.
حضرتی در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت گفتگو در سیاست خارجی تأکید کرد و افزود: "من به گفتگو اعتقاد دارم و معتقدم هیچ راهی جز مذاکره برای حل اختلافات وجود ندارد."
وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: مقاومت و وحدت مردم ایران بزرگترین عامل شکست دشمن بود.
نظر شما