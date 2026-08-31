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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

مجتمع فرهنگی ورزشی شهید ملایی حاجی‌آباد به بهره‌برداری رسید

مجتمع فرهنگی ورزشی شهید ملایی حاجی‌آباد به بهره‌برداری رسید

بیرجند- مجتمع فرهنگی ورزشی شهید محمد ملایی در روستای حاجی‌آباد بیرجند به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر دوشنبه با حضور نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، مجتمع فرهنگی ورزشی شهید ملایی روستایی حاجی آباد در زمینی به مساحت ۵۶۰ مترمربع و با زیربنای ۳۸۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ برای احداث این مجتمع فرهنگی ورزشی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و بهره‌برداری از آن اقدامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در مناطق روستایی و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی اهالی این روستا، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.

همچنین ایجاد و تکمیل فضاهای فرهنگی و ورزشی در روستاها، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر ساکنان مناطق روستایی از امکانات عمومی را فراهم کند.

کد مطلب 6932950

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