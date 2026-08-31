به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر دوشنبه با حضور نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، مجتمع فرهنگی ورزشی شهید ملایی روستایی حاجی آباد در زمینی به مساحت ۵۶۰ مترمربع و با زیربنای ۳۸۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ برای احداث این مجتمع فرهنگی ورزشی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و بهره‌برداری از آن اقدامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در مناطق روستایی و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی اهالی این روستا، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.

همچنین ایجاد و تکمیل فضاهای فرهنگی و ورزشی در روستاها، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر ساکنان مناطق روستایی از امکانات عمومی را فراهم کند.