لغو توقف قطارها در نیشابور؛ مسافران در بلاتکلیفی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- سید متین رضوی: از صبح سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، با صدور دستورالعمل جدید راهآهن کشور، توقف برخی قطارهای عبوری در ایستگاه راهآهن نیشابور بهطور کامل لغو شده است. بر اساس این تصمیم، قطارها بدون توقف مستقیم به مشهد ادامه مسیر میدهند و مسافرانی که قصد سفر به یا از نیشابور را داشتند، با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
این اقدام ناگهانی، موجب بروز اعتراضات گسترده مردمی شده است، چرا که بسیاری از مسافران با وجود کولهباری از خستگی و امید به این شهر آمدهاند اما اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتهاند و نمیدانند چگونه به مقصد خود برسند.
برخی از مسئولان محلی و کاربران شبکههای اجتماعی، این تصمیم را سوالبرانگیز و بیسابقه خوانده و خواستار بازنگری فوری در آن شدهاند.
در ادامه جهت بررسی موضوع به سراغ مسئولان مربوطه رفتیم.
برنامه عدم توقف قطارها در نیشابور به ما ابلاغ شده است
محمود شایان، رئیس ایستگاه راه آهن نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههایی در خصوص عدم توقف قطار در نیشابور به ما ابلاغ شده است و در حال پیگیری موضوع هستیم اما بنا به ملاحظاتی مدیر روابط راه آهن استان پاسخگویی لازم را خواهند داشت.
رئیس ایستگاه راه آهن نیشابور با تأیید عدم توقف برخی قطارها در نیشابور افزود: این ابلاغیه ارتباطی به برنامههای دهه آخر محرم صفر ندارد و به صورت کلی ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: از ۲۷ مرداد تا ۳۰ مهرماه به ما برنامهای در این خصوص ابلاغ شده است.
رئیس راه آهن کشور قول بررسی داد
محمد رستمی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مطلع شدم برخی قطارهای منتهی به مشهد در نیشابور توقف ندارند و بلافاصله با آقای ذاکری رئیس راه آهن کشور تماس گرفتم و ایشان قول بررسی دارند.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: در ساعات ابتدایی نیز نامهای به وزیر راه و شهرسازی زدیم تا موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
بخاطر افزایش بهرهوری و موضوعات فنی قطارها در نیشابور توقف نخواهند کرد!
جواد معراجی فر، مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامهای که از تهران به ما ابلاغ شده است برخی قطارها در جهت افزایش بهره وری در ایستگاه نیشابور توقف نخواهند کرد و قطارها به دلیل طولانی بودن سیر که از مبدأ به مقصد در حرکت هستند باعث کاهش بهره وری میشوند.
مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه برخی قطارها در نیشابور دیگر توقف نخواهند داشت افزود: این امر در تهران به صورت متمرکز تصمیم گیری شده است و راه آهن خراسان رضوی در این موضوع تصمیم گیر نبوده است و در تهران براساس منافع کل کشور تصمیم گیری شده است.
وی بیان کرد: تنها قطارهایی که در بلیط آنها مقصد نیشابور ذکر شده است توقف صورت میگیرد و اگر قطارها در تمام شهرها توقف داشته باشد این مسیر طولانیتر از گذشته میشود و این امر باعث افزایش بحثهای ترافیکی و فنی میشود.
معراجی فر تاکید کرد: ما در استان مجری برنامههایی هستیم که از تهران به ما ابلاغ میشود و حتماً کار کارشناسی صورت گرفته است که این اتفاق رخ داده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی ابراز کرد: در زمانهای مختلف برای افزایش بهره وری قطارها و کاهش سیر قطارها دائماً در برنامه ریزی ها سعی میکنیم قطارها توقف کمتری در مسیر داشته باشند و توقفهای غیر ضروری را لغو کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت و متقاضی که در ایستگاه راه آهن نیشابور وجود دارد، در برخی قطارها بر روی بلیطها مقصد نیشابور صادر شده است.
معراجی فر گفت: برخی قطارها که سهمیه نیشابور در آنها لحاظ نشده است در جهت افزایش بهره روی و کاهش سیر قطار توقف در نیشابور حذف شده است و تعداد قابل توجهای از قطارها هنوز در نیشابور توقف دارند و ایستگاه راه آهن نیشابور از ایستگاههای مهم راه آهن کشور به شمار میرود.
با وجود توجیهات مسئولان راهآهن درباره ضرورت افزایش بهرهوری و کاهش توقفها، نگرانیها و اعتراضات مردمی نسبت به لغو ناگهانی توقف قطارها در نیشابور همچنان پابرجاست.
به نظر میرسد برای رسیدن به یک راهحل پایدار و رضایتبخش، نیاز به گفتوگوهای بیشتر و بررسی دقیقتر شرایط مسافران و ویژگیهای منطقهای وجود دارد تا هم منافع کلان شبکه راهآهن حفظ شود و هم حقوق و رفاه مردم این خطه بهخوبی تأمین گردد.
این موضوع همچنان در دستور کار مسئولان قرار دارد و انتظار میرود با پیگیریهای نمایندگان و نهادهای مرتبط، تصمیمی اتخاذ شود که همگان را به نتیجه مطلوب برساند.
