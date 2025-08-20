برنامه توقف قطارها در ایستگاه نیشابور به روال سابق برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و تذکرات جدی برنامه توقف قطارها در ایستگاه نیشابور به روال سابق برگشته و قطارها در این ایستگاه ماندگار، توقف می‌کنند.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: در دفاع از منافع نیشابور بزرگ با هیچکس تعارف نداریم و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در ساعات ابتدایی این واقعه نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی زدیم تا موضوع به صورت جدی پیگیری شود.

گفتنی است؛ خبرگزاری مهر نیز از ساعات ابتدایی این رخ داد گزارشی تحت عنوان «لغو توقف قطارها در نیشابور؛ مسافران در بلاتکلیفی» را منتشر کرد.