خروج قطار مسافری در ایستگاه راه آهن مشهد مصدوم نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، معراجی فر اظهار کرد: صبح پنجشنبه یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان بیان کرد: اطلاع رسانی تکمیلی بعداً انجام خواهد شد.